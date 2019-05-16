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FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Суда, направляющиеся в украинские порты Бердянска и Мариуполя в Азовском море, стали часто задерживаться из-за Крымского моста. Об это говорится в материале газеты Financial Times, опубликованном в четверг, 16 мая.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

Так, в июне 2018 года задержки в среднем составляли около семи часов, а к ноябрю они увеличились до пяти дней. Простой связывают с двумя причинами — конструкция моста, которая дает право прохода лишь малым судам с максимальной высотой 35 м, и увеличение проверок со стороны ВМФ России и береговой охраны.

К примеру, в апреле суда, направляющиеся в Бердянск и Мариуполь, сталкивались с задержками в 40 часов, уточняет издание, пишет «Газета.ру».

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине «экономическое удушье» и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Строительство автодорожной части моста завершилось 15 мая 2018 года, на следующий день было открыто движение транспорта. 1 октября 2018 года автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что железнодорожное сообщение откроется в конце года с опережением графика.

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