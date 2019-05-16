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Путин анонсировал досрочный запуск ж/д части Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, когда будет достроена железнодорожная часть моста через Керченский пролив.

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«В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает», — сказал глава государства на медиафоруме ОНФ, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в феврале глава дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Владимир Резниченко, заявил, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. На следующий день жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту, на открытии присутствовал Путин.

За первые сутки по мосту проехало более 20 тыс. легковых машин и автобусов. 1 октября 2018 года автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта.

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