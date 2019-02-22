Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко, заявил, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря. Об этом 21 февраля сообщил ТАСС.

Резниченко уточнил, что продажа билетов начнет осуществляться за 90 дней, а не за 45, как обычно. На полуострове билеты можно будет приобрести в 22 пунктах продажи, отмечает RT.

30 января сообщалось, что в России началась продажа единых билетов в Крым на несколько видов транспорта. Перевозки пассажиров по единому билету будут осуществляться железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом. Таким образом можно будет добраться до Севастополя, Керчи, Симферополя, Феодосии, Судака, Евпатории и Ялты.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему уже идет. Монтаж пролетных строений выполнен более чем на 90%. Также в 6 км от Крымского моста ведутся работы по созданию двухпутного тоннеля. Он станет частью нового транспортного пути и свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию «Багерово».