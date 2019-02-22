Прямой эфир
Сюжет:

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко, заявил, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря. Об этом 21 февраля сообщил ТАСС.

Резниченко уточнил, что продажа билетов начнет осуществляться за 90 дней, а не за 45, как обычно. На полуострове билеты можно будет приобрести в 22 пунктах продажи, отмечает RT.

30 января сообщалось, что в России началась продажа единых билетов в Крым на несколько видов транспорта. Перевозки пассажиров по единому билету будут осуществляться железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом. Таким образом можно будет добраться до Севастополя, Керчи, Симферополя, Феодосии, Судака, Евпатории и Ялты.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему уже идет. Монтаж пролетных строений выполнен более чем на 90%. Также в 6 км от Крымского моста ведутся работы по созданию двухпутного тоннеля. Он станет частью нового транспортного пути и свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию «Багерово».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем грузоперевозок по Крымскому мосту увеличится на 90%
Опоры Крымского моста защитили от внешних ударов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017