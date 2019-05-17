Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Россия не приглашена на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет в Киеве 20 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — цитирует ТАСС заявление Зеленко, прозвучавшее в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее в пятницу Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. Решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. Также парламентарии рассматривали даты 17 мая, 26 мая и 28 мая.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня.

Однако Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.