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Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.

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Порошенко поручил создать организационный комитет по проведению инаугурации, а также утвердить его состав. Согласно указу, план проведения мероприятия необходимо подготовить в течение двух дней со дня опубликования документа. Также МИДу Украины было поручено пригласить иностранные делегации, а МВД — принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Ранее, 16 мая, Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского. Избранный президент Украины официально вступит в должность 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая.

Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего президента страны Петра Порошенко. Полномочия Порошенко заканчиваются в мае.

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