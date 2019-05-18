Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого. Об этом 18 мая сообщается на сайте администрации украинского лидера.

«За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера», — говорится в документе.

20 мая в должность президента Украины вступает Владимир Зеленский.

Перед уходом с поста Порошенко наградил высшей наградой страны — орденом Ярослава Мудрого — главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также фигуранта дела о хищениях гендиректора АО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко.

17 мая сообщалось, что Порошенко уволил 14 советников, в том числе экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена.