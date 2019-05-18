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Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по Украине Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого. Об этом 18 мая сообщается на сайте администрации украинского лидера.

«За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера», — говорится в документе.

20 мая в должность президента Украины вступает Владимир Зеленский.

Перед уходом с поста Порошенко наградил высшей наградой страны — орденом Ярослава Мудрого — главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также фигуранта дела о хищениях гендиректора АО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко.

17 мая сообщалось, что Порошенко уволил 14 советников, в том числе экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена.

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