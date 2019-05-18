Порошенко дал советы Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Об этом он сказал во время выступления в Киеве по случаю Дня Европы в субботу, 18 мая.

«И чтобы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию. Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины», — цитирует Порошенко «РИА Новости».

Также он посоветовал укреплять «проукраинскую международную коалицию, которая противостоит российской агрессии и поддерживает реформы», усиливать санкционное давление западных стран на Москву и продолжать воплощать в жизнь соглашение об ассоциации.

В заключение Порошенко отметил, что горд тем, что за период его президентства Украина и ЕС стали ближе, чем когда-либо раньше в истории, а также у украинцев появилась возможность ездить в страны Евросоюза без виз.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего главу государства Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. Рада долгое время не могла определиться с датой инаугурации, в итоге она была назначена на 20 мая.