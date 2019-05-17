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Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает. Об этом рассказал замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

По его словам, во время визита Порошенко в Брюссель Юнкер пригласил его в свой кабинет, и там оба политика не скрывали сентиментальных эмоций.

«Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за 5 лет они почти сроднились», — заявил Елисеев в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что украинский лидер также был очень тронут.

Порошенко находился в Бельгии с 13 по 14 мая, где участвовал в мероприятиях по случаю 10-й годовщины «Восточного партнерства».

Ранее сообщалось, что представитель Еврокомиссии, объявляя Порошенко, случайно назвал его «Педро».

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