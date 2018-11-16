Юнкер пришел на пресс-конференцию в разных ботинках

Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер появился в ботинках разного цвета на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Евросовета Дональдом Туском. Видео этого инцидента распространилось в социальной сети Twitter.

На записи видно, что присутствовавшая в зале женщина заметила разную обувь Юнкера. Она проводила его к выходу, чтобы тот переобулся. Позже глава ЕК появляется на фотографиях в одинаковых ботинках черного цвета.

Чиновник и прежде попадал в неоднозначные ситуации из-за своего поведения на официальных мероприятиях. Многие пользователи заметили, что для Юнкера подобное поведение в порядке вещей и вспомнили слухи о его пристрастии к спиртным напиткам.

28 июля в Сети появилось видео, на котором Жан-Клод Юнкер не ответил на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, перепутав ее со своей женой.