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В Совфеде назвали президентство Порошенко «самыми мрачными годами Украины»

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Пять лет президентства на Украине Петра Порошенко стали самыми мрачными годами в истории страны. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Пять лет президентства Порошенко — самые мрачные годы с точки зрения межнациональной политики на Украине. Прежде всего это касается очень жестких мер в отношении русских и русскокультурных граждан на территории страны», — сказал Цеков.

По его словам, это были пять лет «тотального наступления» на русский язык, его вытеснения из всех сфер общественной жизни. Однако сенатор считает, что Порошенко так и не смог достичь результатов в «своей оголтелой украинизации».

Так Цеков прокомментировал слова Порошенко о том, что за пять лет его президентства проводилась «очень сдержанная политика возрождения украинского языка».

15 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, а это, по словам министра, означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором «говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

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