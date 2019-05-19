Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины в Минском процессе

Президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы страны.

«Уволить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — цитирует агентство сообщение.

Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в декабре 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне того же года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.