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Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины в Минском процессе

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы страны.

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«Уволить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — цитирует агентство сообщение.

Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в декабре 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне того же года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

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