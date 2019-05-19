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Порошенко объяснил свое решение остаться в политике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО. По его словам, решение остаться не связано с амбициями и желанием получения какой-либо должности, а исключительно ради того, чтобы «защитить уже завоеванное в государственном строительстве».

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«Никому не позволю ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах», — цитирует слова Порошенко «РИА Новости».

Также Порошенко поблагодарил украинцев за право в течение пяти лет быть во главе страны. По его словам, за эти годы Украина «поразила весь мир силой национального духа, достоинством, устойчивостью и свободолюбием». Также действующий глава государства отметил, что страна находится в лучшем состоянии, нежели в 2014 году.

«Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства», — добавил он.

Порошенко также пожелал Зеленскому успешного президентства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Его советник Дмитрий Разумков рассказал, что церемония пройдет традиционно и без банкета.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.

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