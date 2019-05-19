Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации. Трансляцию мероприятия проводил телеканал «Прямой».

«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве», — приводит слова украинского лидера RT.

Порошенко подчеркнул, что в стране запрещена коммунистическая идеология, а «новая церковь» получила томос об автокефалии.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).