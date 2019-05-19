В Госдуме ответили на призыв Порошенко дать автономию крымским татарам

Крым не нуждается ни в каких совместных автономиях с украинским режимом, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который призвал дать крымским татарам национально-территориальную автономию в составе этой страны.

«Крым не нуждается ни в каких совместных автономиях с украинским режимом — это всё равно что самому положить голову на плаху. Так что сладким песням Порошенко — «крышевателя» трех блокад Крыма — никто не верит», — сказал парламентарий.

По словам Бальбека, «украинский Крым» — это уже исторический термин, не имеющий отношения к настоящему времени.

«У него нет ни настоящего, ни будущего, он может существовать в горячечном бреду некоторых политиков, но в жизни его нет. Это мираж, до которого пытаются дойти украинские националисты, а потом выясняется, что это был лишь обман воображения», — подчеркнул депутат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

После референдума Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также в рамках блокады в ноябре 2015 года были подорваны вышки ЛЭП в Херсонской области и прекращено энергоснабжение Крыма, однако в результате ускоренного ввода двух очередей энергомоста из России в Крым в декабре того же года проблема с нехваткой электроэнергии на полуострове была в целом решена.

Киев также приостановил транспортное и товарное сообщение с Крымом. Украина считает уголовным преступлением въезд на полуостров через территорию России.