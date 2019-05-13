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Глава Крыма исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью «Известиям» заявил, что не ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике.

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«Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной», — сказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что «многие жители соседней страны понимают и разделяют мотивы крымчан», однако «дело в том, что участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами».

«Политика этой страны, в том числе внешняя, определяется далеко от Киева. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Это касается и Крыма, и других ключевых вопросов. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», — добавил глава Крыма.

В то же время он указал, что в республике сохраняется угроза повторения сценария провокации в Керченском проливе, «потому что это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе».

«Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает», — резюмировал Аксенов.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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