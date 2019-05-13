«Международные рейсы из Симферополя могут открыть в кратчайшие сроки»

Несмотря на антироссийские санкции, на территории Крыма сегодня действует 2,5 тыс. иностранных предприятий . Учредители этих компаний — представители ближнего и дальнего зарубежья, заявил «Известиям» глава Республики Крым Сергей Аксенов . В интервью он также отметил, что не ожидает от новых украинских властей кардинальных изменений во внешней политике . Более того, в Керченском проливе, по его словам, сохраняется угроза повторения провокаций , поскольку НАТО заинтересовано в нагнетании напряженности в регионе.

— На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов. Есть ли надежда, что после прихода нового президента отношение Киева к Крыму изменится?

— Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают , для граждан Украины эта тема не является главной. Более того: многие жители соседней страны понимают и разделяют мотивы крымчан. Но дело в том, что участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами . Политика этой страны, в том числе, внешняя, определяется далеко от Киева. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Это касается и Крыма, и других ключевых вопросов . Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться.

Аксенов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— В конце прошлого года Украина устроила провокацию в Керченском проливе. Сохраняется ли угроза повторения данного сценария?

— Сохраняется, потому что это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе. Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит , его мнения никто не спрашивает.

— В Крыму недавно завершился V Ялтинский международный экономический форум. Что полезного принесло это мероприятие региону? Окупилось ли оно?

— Форум прошел на достаточно высоком организационном и представительском уровне, были подписаны важные для Крыма соглашения и меморандумы . Из года в год авторитет форума растет, он привлекает серьезных представителей бизнес-структур, в том числе из стран, которые ввели санкции против России и Крыма. Многие из участников форума убеждены, что искусственные ограничения абсолютно бессмысленны и работают во вред странам, которые их инициировали.

В этом году в Ялту приехали более 4,5 тыс. человек из 89 стран мира, в том числе Великобритании, США, Франции, Бельгии, Германии и многих других государств. Уверен, что форум окупится сторицей. Рост ключевых показателей каждый раз доказывает, что ЯМЭФ необходим нашему региону .

Аксенов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По итогам форума было заключено более ста соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей. Это на 50 млрд больше, чем в прошлом году. Из них с конкретными сроками реализации подписано соглашений на 8 млрд рублей, а также 10 меморандумов о намерениях на сумму 44 млрд рублей. Самые крупные инвестпроекты планируется реализовать в сфере перерабатывающей промышленности, строительства и туризма.

Реализация проектов даст республике 1730 рабочих мест, а также налоговый эффект в размере почти 4 млрд рублей. В долгосрочной перспективе это покрывает расходы по организации форума.

Кроме того, в нынешних внешнеэкономических условиях особое значение приобретает политический и информационный фактор. В этом году в форуме приняли участие 270 российских и 100 иностранных спикеров. Более 600 представителей прессы из 135 различных СМИ, как российских, так и зарубежных, освещали ход и результаты ЯМЭФ. То есть, важен синергетический эффект от подписанных соглашений, обмена опытом, политических контактов, широкого информационного освещения мероприятия .

— Говоря об инвестиционных проектах, сколько всего иностранных фирм сейчас действует на территории полуострова?

— На сегодняшний день в Крыму около 2,5 тыс. фирм, предприятий, учредителями которых являются физические и юридические лица иностранных государств . Это представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

— Ранее представители Ирана заявили, что рассматривают возможность начать морское сообщение с портами Крыма. На какой стадии находится реализация этого проекта?

— Мы обсуждали с нашими коллегами из Ирана такую возможность. Речь идет об использовании торгового маршрута из крымских портов через Волго-Донский канал, Волгу и Каспийское море в Иран. Идея хорошая, мы открыты и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом проекта с конкретным планом действий, к сожалению, пока нет. Работаем в этом направлении.

Аксенов Феодосийский морской торговый порт Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Одним из главных участников ЯМЭФ должен был быть президент Сирии Башар Асад. Почему он в итоге не приехал? Есть ли планы пригласить его в Крым?

— Возможность приезда на ЯМЭФ Башара Асада обсуждалась. До последнего момента окончательного решения от сирийской стороны не было . Мы понимаем, что Сирия пережила страшную войну, постепенно преодолевает разруху, которую принесли ей не только воинствующие радикалы, но и «просвещенные» страны Запада. Это требует от президента Асада полной отдачи, длительного времени и значительных усилий. Мы в любое время рады визиту сирийского лидера в Крым. Это предложение бессрочно . Отмечу, что делегация из САР ежегодно посещает наш форум и принимает в нем активное участие. В этом году она была в расширенном составе, присутствовали высшие государственные деятели страны, в том числе министр экономики и внешней торговли Сирии, а также бизнесмены.



У нас налажены тесные контакты, подписан меморандум об экономическом сотрудничестве и планы совместных действий. Начал работу Крымско-Сирийский Торговый Дом. Ряд проектов активно обсуждаются и находятся в разработке. Специалисты ведут маркетинговые исследования на рынках САР, Крыма и России.

Аксенов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

К слову, сегодня мы больше экспортируем в Сирию, чем импортируем. Перечень крымских товаров, отправляемых в САР достаточно внушительный: от продуктов питания, пшеницы и муки до электроинструментов, труб, удобрений и комбикормов. Мы ожидаем, что к концу года грузооборот через Крымские морские порты составит примерно 150 тыс. тонн.

— Как развивается международный туризм на полуострове? Сколько зарубежных туристов и из каких стран посещают курорты Крыма?

— В прошлом году Крым посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира — это рекорд постсоветского периода . Несмотря на санкции, запреты и угрозы турпоток из года в год только растет. За прошедшие пять лет у нас в регионе побывали люди со всего мира.

Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины — порядка одного миллиона. Около 10% туристов приехали в прошлом году из Белоруссии. Нас посещают гости из большинства стран Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании и многих других. География постоянно расширяется.

Совсем недавно на туристском форуме «Открытый Крым» мы встречали самую крупную за последние годы международную делегацию из Индии — это были туроператоры, которые хотят наладить обмен турпотоками между нашими странами.

По итогам года Крым вошел в пятерку лидеров ежегодного национального туристического рейтинга и возглавил рейтинг российских регионов по темпам роста туризма. За год у нас побывало более миллиона зарубежных гостей.

— Каким образом вы намерены привлекать еще больше туристов?

— Постепенно улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. К слову, два крымских пляжа — Массандровский и Золотой — признаны лучшими в России.

Аксенов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

За пять лет значительно увеличилось количество пляжей, оборудованных в соответствии с российскими стандартами, открыто 28 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, проведена модернизация 173 объектов размещения.

В 2018-м Крым признан самым «фестивальным» регионом России. За год в республике проходят более 200 фестивальных мероприятий, многие из которых стали знаковыми и собирают на своих площадках до 50 тыс. гостей. Это Экстрим Крым, ZB Fest, Генуэзский шлем, Koktebel Jazz Party, Великое Русское Слово и другие. Особое внимание молодежи может привлечь РЭП-фестиваль в Коктебеле, который планируется провести в этом году.

Впервые в рамках единого открытия курортного сезона на юге России в мае состоится парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства». Туристический маршрут, связывающий памятники античного наследия, завоевывает все большую популярность и привлекает международных туристов.

— Симферопольский аэропорт, несмотря на статус международного, не принял еще ни одного борта из-за рубежа. Когда планируется запуск первого международного рейса и в какую страну?

— Инфраструктура аэропорта готова к обслуживанию международных рейсов . Но занимаются организацией таких рейсов авиакомпании. На данный момент наш аэропорт не получал заявок от авиакомпаний на осуществление международных рейсов из Крыма. Как только поступят подобные заявки, международные рейсы могут быть открыты в кратчайшие сроки.

— В середине апреля был принят законопроект о запрете хостелов в многоэтажных жилых домах. Как этот закон может отразиться на экономике Крыма? Как вообще обстоит ситуация с гостиницами и хостелами на полуострове? Нет ли проблем с заполняемостью?

— Специфика крымских курортов и количественное соотношение гостиниц и хостелов такова, что закон, запрещающий последние в многоквартирных домах, не окажет негативного влияния на экономические результаты предстоящего туристического сезона.

Аксенов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В Крыму хостелы не получили широкого распространения. Это связано с тем, что в курортных регионах около 4,5 тыс. недорогих гостевых домов и порядка 18 тыс. квартир и комнат, которые сдаются внаем.

Большинство хостелов в Крыму — а их всего несколько десятков — размещены в нежилых помещениях. В Симферополе только один хостел находится в многоквартирном доме, в Ялте — пять. Поэтому говорить о том, что это как-то повлияет на экономику Крыма, не приходится.

По поводу заполняемости. Летом проблем с этим нет. Например, в прошлом году в период пиковых нагрузок заполняемость гостиниц была практически на уровне 100%, инфраструктура работала по максимуму. Но есть другая проблема, которой следует уделить особое внимание — это расширение рамок сезонности. Круглогодичная заполняемость отелей повысит их рентабельность, позволит сохранить коллективы и поработать над улучшением качества обслуживания.