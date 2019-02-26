Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива

Украинские военные корабли снова попытаются прорваться через Керченский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По данным некоторых СМИ, бронекатера с морскими пехотинцами на борту уже вышли из порта Одессы. «Известия» разбирались в том, стоит ли в районе Крымского моста ждать обострения ситуации.

Направление — Керчь

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал новую попытку украинских военных кораблей пройти через Керченский пролив. Первый поход ВМСУ состоялся 25 ноября, но получился не очень удачным. Тогда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ. Законные требования пограничников остановиться катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы.

По словам Климкина, в Киеве извлекли уроки из неудачи. Глава МИД Украины пообещал, что ВМСУ «удивят Россию». Он намекнул, что за процессией на этот раз будут наблюдать западные партнеры. Согласно данным Климкина, представители НАТО и ОБСЕ на борт не поднимутся, но проведут «мониторинг с моря, воздуха и из космоса». Переговоры об этом якобы ведутся с Германией и Францией. На Украине полагают, что в таких условиях Россия будет вести себя осторожнее и не решится препятствовать движению кораблей.

украина Рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, ни Париж, ни Берлин факта этих переговоров не подтверждали. Однако данные о загадочных перемещениях украинских кораблей уже поступают. Согласно имеющейся информации, 21 февраля из порта Одессы вышла группировка ВМСУ в составе двух бронекатеров «Гюрза» и десантно-штурмового катера «Кентавр». Известно, что на борту «Кентавра» находится взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением.

Официальная причина активизации ВМСУ — учения. В некоторых СМИ предполагали, что именно эта группировка попытается прорваться через Керченский пролив. Однако с момента выхода катеров прошло пять дней, сейчас такие версии кажутся преждевременными. Пока, видимо, речь идет о предварительных маневрах.

Обвинительный договор

Еще одна идея киевских властей — разрыв договора с Россией об Азовском море. «Мы сделаем это в обозримой перспективе», — предупредил Павел Климкин.

Министр иностранных дел напомнил, что в феврале 2018 года Киев подал иск против РФ в Международный арбитраж по морскому праву. По мнению украинской стороны, Москва нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях. «После слушаний у нас будет полностью зафиксированная юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали договор раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — заявил чиновник. Он также обвинил Россию в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и «ползучей оккупации Азовского моря».

Договор об использовании Азовского моря Украина и Россия подписали в 2003 году. Документ предусматривает свободу судоходства для плавсредств двух стран. Военным кораблям третьих стран разрешено проходить Керченский пролив по приглашению одной из сторон и согласованию с другой.

украина Задержанные в Керченском проливе корабли ВМС Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Украинским политикам соглашение давно не дает покоя. Законопроект о денонсации был зарегистрирован в Верховной раде еще в 2015 году. Однако ряд силовых ведомств Украины тогда рекомендовали парламенту воздержаться от резких шагов.

Дело в том, что разрыв документа больно ударит именно по Украине. После отмены свободного судоходства украинские торговые и рыболовецкие суда окажутся заперты в узкой прибрежной зоне между Мариуполем и Геническом. Остальную акваторию будет контролировать Россия. Москва также сможет своевольно устанавливать правила прохода через Керченский пролив.

«Если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Российская Федерация объявит — с ее точки зрения это будет абсолютно логичным — 12-мильную и 24-мильную зоны вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами», — объяснял замминистра по делам беженцев на Украине Георгий Тука.

Интересно, что против разрыва соглашения высказывались и в министерстве иностранных дел Украины. «С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, кроме новых проблем», — предупреждала заместитель главы ведомства Елена Зеркаль.

Порты и выборы

Откровения Павла Климкина подтверждают, что мирного взаимодействия сторон в Азовском море и Керченском проливе ожидать не приходится. С точки зрения здравого смысла украинским политикам выгодно было бы сохранить соглашение, отказаться от попыток обострения ситуации. На побережье Азовского моря находятся два крупных украинских порта — Бердянск и Мариуполь. Совокупный грузооборот двух гаваней достигает 7,5 млн т в год. Понятно, что для экономики страны предпочтительнее спокойное функционирование портов и предприятий, которые ими пользуются.

украина Вид на морской порт в городе Бердянске Фото: REUTERS/Gleb Garanich

С другой стороны, всё ближе выборы президента Украины. После инцидента у Крымского моста 25 ноября Петр Порошенко ввел в стране частичное военное положение. Оппоненты главы государства заявили, что он пошел на этот шаг, чтобы отменить назначенное на 31 марта голосование. Однако Верховная рада не позволила этого сделать, а Запад потребовал, чтобы выборы провели в срок.

Ничто, однако, не мешает действующему главе государства попытаться сделать то же самое еще раз. И разрыв договора, и новое столкновение в Керченском проливе позволят команде Порошенко поднять новую волну патриотических настроений. На время будут забыты провалы в экономике, социальной политике, коррупционные скандалы. Порошенко сможет предстать в образе защитника Отечества.

Об этом же говорит бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко, который сейчас живет в США. По его словам, администрация Порошенко ведет активные переговоры с западными партнерами. «На фоне очередного обострения на фронтах Порох (Порошенко. — «Известия») задействовал все ресурсы, чтобы организовать встречу с президентом Трампом», — сообщает Артеменко. По его мнению, обострения противостояния в Азовском море стоит ждать в начале или середина марта.