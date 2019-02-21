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Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Россия не допустит провокаций в Керченском проливе, для их предотвращения ведется соответствующая дипломатическая работа, заявила 21 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В эфире программы «Большая игра» ведущий поинтересовался у дипломата о возможной реакции России, если Киев попробует снова повторить провокацию в Черном море и возьмет с собой в этот раз представителей НАТО.

«На второй вопрос уже дало ответ российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты после первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это, безусловно, будет и комментироваться и [будут] предприниматься шаги нашими правоохранительными органами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется, в том числе, политическая и дипломатическая работа», — сказала Захарова.

21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на подготовку Киевом очередной провокации в районе пролива.

Также  в четверг СМИ сообщили, что группировка украинских военных кораблей в составе двух бронекатеров «Гюрза» и десантно-штурмового катера «Кентавр» вышла из порта Одессы и направились в открытое море.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту «Кентавра» размещен взвод морской пехоты с вооружением.

Официальной причиной выхода в Черное море называют проведение учений. По данным издания «Таймер», маневры могут пройти вблизи Керченского пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования пограслужбы ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и в результате были задержаны силой. В Москве инцидент назвали провокацией, нужной Киеву для создания международного скандала.

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