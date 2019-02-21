Лавров рассказал о подготовке Киевом новой провокации в Керченском проливе

На брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию в районе Керченского пролива, сообщает 21 февраля «РИА Новости».

«Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», — сказал министр.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.