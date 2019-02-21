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Лавров рассказал о подготовке Киевом новой провокации в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию в районе Керченского пролива, сообщает 21 февраля «РИА Новости».

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«Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», — сказал министр.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.

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