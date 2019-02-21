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Кучма заявил о проблемах с головой у украинских властей

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Нынешняя экономическая политика киевских властей ведет к деиндустриализации страны, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе выступления на форуме «Власть и бизнес: новый общественный договор». 

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 «Но мы любим рассказывать, какие мы большие, какой у нас потенциал. Но всё, потенциала нет», — сказал политик, чьи слова приводит ТАСС

Он отметил, на Украине сейчас «всё надо делать с нуля», поскольку никакой инвестор не придет в страну при «такой ситуации» в судебной системе и экономике

В качестве примера Кучма привел развал предприятий космической и авиаотрасли. Он напомнил, что в 2018 году Украина не собрала ни одного самолета.

«Я понимаю, что не всё у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы», — посетовал бывший президент. 

Анализируя данные статистики по экономике за последние пять лет, политик констатировал, что страна уже потеряла 19% производства. 

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