Украина снова собралась расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готовится разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю, хотя это и не является «панацеей».

«В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — сказал министр в интервью изданию «Цензор.НЕТ», запрещенному на территории РФ.

При этом Климкин добавил, что если бы Украина расторгла соглашение раньше, то Россия якобы использовала бы это для ослабления их юридической позиции.

Ранее Украина уже грозилась расторгнуть договор. 26 октября 2018 года депутат Верховной рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрывать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Россией нельзя. По его словам, отказаться от договора невозможно, так как страна погрязнет в европейских судах и окажется в тупике на дипломатическом и юридическом фронте. При этом Денисенко призвал наращивать количество украинских кораблей в акватории Азовского моря

С ним согласился и украинский политолог Олег Соскин, который назвал разрыв договора с Москвой о совместном использовании Азовского моря наихудшим вариантом для Украины.

Ситуация в Азовском море обострилась, после того как 25 марта прошлого года Украина задержала российский рыболовецкий сейнер «Норд» с 10 членами экипажа. Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении «жесткой политики задержания и осмотра судов». Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.