На побережье Азовского моря прошли учения украинских десантников

Украинские десантники провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря. Сообщение об этом появилось 20 февраля в аккаунте Facebook генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой», — рассказали в генштабе.

К учениям была привлечена боевая авиация. В частности, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, пишет «Газета.ру».

В этот же день на дебатах в Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия разместила на границе с Украиной наступательную ударную группу, что говорит не об оборонительном характере группировки, а о наступлении на соседнее государство.

19 февраля Порошенко внес в Верховную раду законопроект о допуске иностранных войск на Украину для участия в совместных военных учениях.