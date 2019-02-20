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Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Россия разместила на границе с Украиной наступательную ударную группу, что говорит не об оборонительном характере группировки, а о наступлении на соседнее государство. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 20 февраля.

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В связи с этим, по его мнению, вполне реальна полномасштабная война между Россией и Украиной, передает «Интерфакс».  «Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.

По словам Порошенко, на фоне этого полномасштабный военный конфликт не является «нереальной перспективой».

Ранее в среду стало известно, что Украина и ЕС проведут совместные учения по отражению «российских кибератак». В ходе учений смоделируют сценарии «вмешательства» России в грядущие президентские выборы на Украине и отработают сценарии реагирования на киберугрозы.

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