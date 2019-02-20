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Украина и ЕС проведут совместные учения по отражению «российских кибератак»

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Фото: TASS/ZUMA/Artur Widak
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Украина планирует в ближайшее время провести учения с Евросоюзом по отражению «кибератак России», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

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По его словам, в ходе учений будут смоделированы сценарии «вмешательства» России в грядущие президентские выборы на Украине и отработаны сценарии реагирования на киберугрозы.

«Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», –– цитирует Турчинова «РИА Новости».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Согласно последним опросам, в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следом за ними располагается действующий президент Петр Порошенко.

Несмотря на то, что выборы пройдут только в конце марта, в Киеве уже обвинили Москву во «вмешательстве».

Так, глава украинской киберполиции Сергей Демедюк заверил, что русские хакеры якобы оказывали влияние на подготовку к голосованию, а Порошенко заявил, что РФ хочет остановить движение Киева в сторону Запада и вернуть его «в сферу своего влияния».

В Кремле отметили, что подобные безосновательные обвинения уже приобрели характер какой-то мании или фобии.

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