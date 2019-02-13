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В Кремле сочли фобией обвинения во вмешательстве России в выборы по всему миру

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Россия не имеет отношения к киберпреступности, повальные обвинения во вмешательстве русских хакеров в выборы по всему миру приобрели вид некоей фобии. Об этом в среду, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы украинской киберполиции Сергея Демидюка, заявившего о русских хакерах, якобы вмешавшихся в подготовку к президентским выборам на Украине.

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«Нет, нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже это принимает характер какой-то мании или фобии», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «такие заявления не имеют ничего общего с реальностью».

Пресс-секретарь президента заверил, что «Россия никогда не имела никакого отношения к различным проявлениям киберпреступности и не имеет к этому отношения».

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

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