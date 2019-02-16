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Порошенко высмеяли за кражу предвыборных лозунгов Путина

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Интернет-пользователи высмеяли предвыборную кампанию действующего украинского президента Петра Порошенко за копирование агитационного лозунга у России. 

В Сети появилось фото билборда, призывающего голосовать за Порошенко. «Кандидатов много — президент один!» — гласил лозунг, который полностью повторяет слоган предвыборной кампании кандидата в президенты РФ Владимира Путина в 2012 году.

На сходство плакатов обратила внимание пользовательница Twitter с ником @IRISHAVIN.

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«Ну, хотя бы, додумались перевести. А так.... Оригинал и пародия!» — прокомментировал @mfedotus. 

«Уже поняли, что Путин — кумир для Порошенко», — заметил @belyi_seryi. 

Еще одна пользовательница Twitter @lady_Katz добавила, что это не единственный «украденный» лозунг. Она опубликовала фото плаката Порошенко, где он скопировал и слоган «Единой России» — «Реальные дела, а не пустые обещания».

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия», — написала @lady_Katz. 

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 14 февраля, свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского. За ним следуют Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

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