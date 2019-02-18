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В Госдуме оценили уговоры ОБСЕ пустить наблюдателей из России на Украину

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал «Известиям» критику главы ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в отношении Киева из-за решения о недопуске российских наблюдателей на выборы.

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«ОБСЕ оказалась между двух огней: с одной стороны любимая и обласканная Западом Украина, которой все прощается; с другой — престиж организации, потеря которого нивелирует ОБСЕ как объективный мониторинговый орган», — сказал Бальбек. 

По словам депутата, в сложившейся ситуации Украину начали уговаривать на «соблюдение норм приличия» по отношению к наблюдателям на выборах.

«Впрочем, для самой Украины ОБСЕ не является каким-либо кумиром. Возможно, именно поэтому украинские войска на Донбассе стараются обстреливать в первую очередь именно те локации, где находится миссия этой организации», — отметил собеседник «Известий».

Бальбек добавил, что в случае если Украина не даст гарантий безопасности наблюдателям из России, то отправлять их туда нет смысла, так как «клятвы официального Киева ничего не стоят».

«Снизойдет Украина до уговоров ОБСЕ или нет — вопрос спорный. Не будем же мы, в конце концов, отправлять в Киев пятерых наблюдателей, а с ними батальон морской пехоты для охраны. Но главное даже не в этом — сегодня весь мир наблюдает публичную драму, как председатель ОБСЕ челом бьет официальному Киеву — не за себя, за престиж организации просит», — заключил парламентарий.

Ранее 18 февраля пресс-секретарь словацкого МИДа Борис Гандел сообщил, что Лайчак на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным указал Украине на то, что решение исключить граждан России из числа наблюдателей на президентских выборах не соответствует принципам ОБСЕ, и призвал Киев пересмотреть политику по данному вопросу.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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