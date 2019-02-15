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На Украине подсчитали число международных наблюдателей на выборах президента

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Фото: РИА Новости
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 305 официальных наблюдателей на предстоящих выборах президента. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

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На последнем заседании ЦИК зарегистрировала еще 79 из них. Все они направлены от международных организаций и иностранных государств.

Так, 49 наблюдателей — от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 13 — из Франции, 11 — Словакии, 4 — от международной неправительственной организации CANADEM, а также два человека направлены от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.

В ответ Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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