На Украине подсчитали число международных наблюдателей на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 305 официальных наблюдателей на предстоящих выборах президента. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

На последнем заседании ЦИК зарегистрировала еще 79 из них. Все они направлены от международных организаций и иностранных государств.

Так, 49 наблюдателей — от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 13 — из Франции, 11 — Словакии, 4 — от международной неправительственной организации CANADEM, а также два человека направлены от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.

В ответ Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.