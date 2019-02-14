Патрушев назвал единственный шанс для Порошенко победить на выборах

У украинского лидера Петра Порошенко почти не осталось шансов легитимно выиграть президентские выборы, заявил в интервью газете «Комсомольская правда» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 14 февраля.

«Как показывают результаты опросов общественного мнения, Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки», — сказал Патрушев, подчеркнув, что граждане Украины не верят в способность действующего главы государства вывести страну из глубочайшего экономического и политического кризиса.

Секретарь Совбеза выразил мнение, что единственной надеждой Порошенко являются фальсификации и использование «грязных» политтехнологий. По его словам, еще задолго до начала избирательной кампании всем, в первую очередь самим украинцам, было ясно, что предстоящие выборы не будут честными и справедливыми.

Если Порошенко переизберут главой государства, это приведет к еще большему расколу в обществе, отметил Патрушев. Он добавил, что не все жители страны получат возможность принять участие голосовании.

«Действующая власть лишила права участвовать в выборах миллионы украинцев, живущих в нашей стране, и жителей ДНР и ЛНР, которых Киев, кстати, считает гражданами Украины», — сообщил политик. По его мнению, в этом же контексте надо рассматривать и запрет для российских наблюдателей в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на въезд на территорию Украины.

«Таким образом... созданы условия для самых грубых нарушений избирательного процесса», — заключил Патрушев.

10 февраля в департаменте коммуникации министерства внутренних дел Украины рассказали, что полиция за прошлую неделю открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании.

В тот же день депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего политического оппонента Порошенко в подготовке провокаций на встречах нардепа с избирателями.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского. За ним следуют Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).