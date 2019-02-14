На Украине с третьей попытки продали принадлежавший «Трансаэро» Boeing 737

Украинские власти смогли с третьей попытки продать пассажирский авиалайнер Boeing 737, принадлежавший обанкротившейся российской компании «Трансаэро», который был арестован в аэропорту Киева за долги. Об этом сообщает государственное предприятие Open Market — СЕТАМ в четверг, 14 февраля.

Самолет продали по стартовой цене 17,9 млн гривен (приблизительно $661,5 тыс.) единственному зарегистрированному участнику торгов. Его имя не уточняется. В общей сложности заявки подавали 10 участников, но девятерых к торгам не допустили ввиду отсутствия гарантийного взноса в 900 тыс. гривен ($33,1 тыс.).

Два прошлых аукциона (4 июня 2018 года и 14 января 2019 года) были признаны несостоявшимися, так как участники не вносили гарантийных взносов. Первоначальная стоимость лота составляла 36 млн гривен ($1,33 млн). Позже цена снижалась, передает ТАСС.

Воздушное судно прибыло в украинскую столицу из Москвы в 2015 году. Оно было арестовано из-за долгов «Трансаэро» перед аэропортом имени Сикорского в Киеве за стоянку и обслуживание. Позже самолет выставили на торги.

16 октября прошлого года арестовали бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова по обвинению в растрате 1 млрд рублей. Так, юриста подозревают в подделке документов с целью скрыть преступления бывшего гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, заочно арестованного по обвинению в растрате 1,3 млрд рублей и невыплате зарплат более 6 тыс. работникам на сумму 400 млн рублей.

В сентябре 2015 года авиакомпания «Трансаэро» не справилась с финансовыми трудностями и попросила правительство о помощи. В октябре того же года Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. В декабре 2015 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом и ввел в компании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года тот же суд запустил конкурсное производство в отношении «Трансаэро».