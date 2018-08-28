Экс-гендиректора «Трансаэро» обвинили в растрате 1,3 млрд рублей

Бывший генеральный директор «Трансаэро» Александр Бурдин подозревается в присвоении путем растраты свыше 1,3 млрд рублей. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года злоупотреблял служебными полномочиями и совершил ряд финансовых сделок, похитив имущество путем растраты.

Кроме того, свыше 6,8 тыс. человек лишились положенных законом выплат. Ущерб составил не менее 400 млн рублей. При этом Бурдин имел возможность исправить ситуацию, однако предпочел выплатить зарплату себе.

Против экс-гендиректора «Трансаэро» возбуждено уголовное дело по статьям «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» и «Присвоение или растрата».

В сообщении отмечается, что Бурдин скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Кроме того, экс-гендиректор «Трансаэро» был заочно арестован.

В сентябре 2015 года авиакомпания «Трансаэро» не справилась с финансовыми трудностями и попросила правительство о помощи. В октябре того же года Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. В декабре 2015 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом и ввел в компании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года тот же суд запустил конкурсное производство в отношении «Трансаэро».