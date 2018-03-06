Суд продлил на полгода процедуру банкротства «Трансаэро»

Арбитражный суд в Санкт-Петербурге продлил на полгода процедуру банкротства — конкурсного производства авиакомпании «Трансаэро». Об этом пишет ТАСС.

«Ходатайство о продлении процедуры удовлетворить, до 13 сентября 2018 года», — огласил решение судья.

Как сообщил представитель конкурсного управляющего, сейчас проводится инвентаризация имущества должника, определяется его фактическое местонахождение. Согласно декларациям «Трансаэро», ее собственность оценивается в $1 млрд.

Авиакомпания была признана банкротом 13 сентября 2017 года. Еще в декабре 2015 года перевозчик оказался не в состоянии обслуживать долги порядка 250 млрд рублей. 26 октября после аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта «Трансаэро» прекратила выполнение рейсов и продажу билетов. Часть самолетов компании выкупил ее конкурент «Аэрофлот». Туда же перешли на работу больше 2 тыс. сотрудников бывших сотрудников «Трансаэро».

До банкротства компания «Трансаэро» была вторым после «Аэрофлота» крупнейшим авиаперевозчиком в России.

Ранее портал iz.ru писал, что Следственный комитет проводит проверку в отношении бывшего руководства авиаперевозчика. Его подозревают в растрате 728 млн рублей.