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Российские авиакомпании разделят на три категории по уровню долга

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Российские авиакомпании будут разделены на три категории по уровню долга приемлемым, средним и высоким уровнем долга. Чрезмерно закредитованные предприятия будут находиться под пристальным вниманием регулятора — при ухудшении их положения могут налагаться ограничения на полеты, сообщили «Известиям» в Минтрансе России.

По данным министерства, новые критерии разработаны по инициативе Аналитического центра при правительстве РФ совместно с Минтрансом России. Целями создания таких критериев являются раннее выявление рисков и профилактика ситуаций, в которой в 2017 году оказалась авиакомпания «ВИМ-Авиа» и тысячи ее пассажиров.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — сообщил представитель Минтранса.

В ведомстве добавили, что данное предложение направлено на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. Источник «Известий» в авиаотрасли, знакомый с ситуацией, не исключил, что данные нововведения смогут существенно изменить рынок воздушных перевозок.

«Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний», — добавил источник газеты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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