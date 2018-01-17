Должникам подрежут крылья

Российские авиакомпании собираются разделить на три категории — с приемлемым, средним и высоким уровнем долга. Чрезмерно закредитованные предприятия будут находиться под пристальным вниманием регулятора - при ухудшении их положения могут налагаться ограничения на полеты. Новые критерии оценки подготовлены Аналитическим центром при правительстве РФ и Минтрансом России. Цель нововведений — профилактика ситуаций, в которой оказалась авиакомпания «ВИМ-Авиа» и тысячи ее пассажиров.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе России, ведомство совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ провело анализ действующей методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний.

— По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности, — рассказал представитель Минтранса. — На основе этих данных предлагается разделить авиакомпании на категории по уровню долга — с приемлемым, средним и высоким его уровнем.

Это предложение направлено на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. Его цель — раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». При ухудшении основных показателей деятельности перевозчика, влияющих на безопасность полетов или права пассажиров, будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта.

В Аналитическом центре при правительстве не ответили на запрос «Известий».

В Росавиации сообщили, что получили проект новой методики.

— Профильные специалисты сейчас изучают предложение. После завершения этой работы будут подготовлены и направлены в Минтранс наши замечания, — отметил представитель Росавиации.

По словам источника «Известий» в авиаотрасли, знакомого с ситуацией, новый порядок оценки может существенно изменить рынок воздушных перевозок.

— Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний, — отметил источник «Известий». — Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с 1–2 десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена. У многих из них имеются большие кредитные портфели, но сейчас авиакомпании не обязаны раскрывать остатки на своих счетах. В конечном счете, окончательное решение должен принять Минтранс после публичного обсуждения своей инициативы.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает нецелесообразным любые ограничительные меры в отношении перевозчиков, находящихся в сложной финансовой ситуации. Ведь это не снимает проблему вывоза застрявших пассажиров.

— Административная остановка полетов авиакомпании равносильна ее преднамеренному банкротству, — отметил Сергей Детенышев. — Более актуальна была бы разработка механизмов устранения негативных социальных последствий дефолта по обязательствам. Имеет смысл в первую очередь создать механизм вывоза пассажиров, будь то система страхования, строка в бюджете или что-то иное. По результатам работы такого механизма можно будет или скорректировать, или вообще отменить за ненадобностью мониторинг авиакомпаний.

Авиаперевозчики сегодня обязаны ежемесячно направлять информацию о своих финансово-экономических показателях, а также обеспечивать их соответствие установленным значениям. Это чистый оборотный капитал, период оборота кредиторской задолженности, наличие или недостаточность финансовых ресурсов обеспечения текущей деятельности, стоимость чистых активов. Кроме того, контролируется сумма кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда, аренде и лизингу воздушных судов, авиационным горюче-смазочным материалам, техническому и аэропортовому обслуживанию, ремонту воздушных судов.