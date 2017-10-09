Авиакомпании проверят на риски

Росавиация изменит метод проверок авиакомпаний после ситуации с «ВИМ-Авиа». Об этом «Известиям» рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. По поручению вице-премьера Аркадия Дворковича Росавиацию включат в перечень ведомств, которые участвуют в реформе контрольно-надзорной деятельности. Это означает, что Росавиация при проверках должна будет применять риск-ориентированный подход, пересматривать требования к авиакомпаниям и ликвидировать неактуальные, а также перестроить свою работу на профилактику нарушений. Эксперты отмечают, что при проверках нужно смотреть на факторы рисков, но разделение на них — субъективное.

Правительство проводит реформу контрольно-надзорной деятельности. В частности, она включает введение риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса. Он подразумевает под собой анализ рисков, которые касаются конкретного предприятия. Все проверяемые объекты разделяются на шесть категорий опасности. Объекты первых трех классов риска будут подвергаться регулярным плановым проверкам. На предприятиях среднего и умеренного риска плановые проверки нельзя будет проводить чаще одного раза в период, предусмотренный конкретным видом госконтроля. А объекты шестого класса опасности будут освобождены от плановых проверок вообще.

Вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение проработать вопрос о включении Росавиации в перечень ведомств, участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора, рассказал «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Это означает, что служба будет при своих проверках применять риск-ориентированный подход, пересматривать обязательные требования к авиакомпаниям и ликвидировать неактуальные, проводить профилактику нарушений авиакомпаний и ориентироваться на снижение ущерба, а также внедрять новые ключевые показатели эффективности своей работы.

— Это связано с ситуацией с надзором, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли. Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска. Ситуацию с «ВИМ-Авиа» вы все знаете. Поэтому для ее исправления мы будем заниматься в том числе и совершенствованием работы Росавиации, — подчеркнул Михаил Абызов.

У «ВИМ-Авиа» в сентябре возникли сложности, связанные с недостатком оборотных средств для операционной деятельности. С 22 сентября в аэропорту Домодедово начались серийные задержки рейсов по причине накопившейся задолженности перевозчика перед аэропортом и поставщиками топлива. На прошлой неделе власти согласовали решение о выделении около 200 млн рублей из средств федерального бюджета следующего года. Это компенсация затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях. Также был решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа — за счет внебюджетных источников. Для контроля и эффективного расходования этих средств в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление.

В пресс-службе Росавиации «Известиям» сообщили, что не получали поручение Аркадия Дворковича, но поддерживают изменения.

— Полностью поддерживаем меры, направленные на усиление контроля в коммерческой гражданской авиации, — заявил представитель ведомства.

Представитель Аркадия Дворковича отказалась комментировать поручение вице-премьера, но отметила, что готовятся «системные предложения» по регулированию авиации.

— Что касается вообще деятельности по этому направлению, работа ведется активно по всем системным точкам регулирования вопросов авиации, включая оперативные выводы по итогам ситуации с «ВИМ-Авиа». Системные предложения готовятся, но рассматривать их надо комплексно, формируя сбалансированную систему с эффективными процессами, гарантирующими пассажирам перевозку и транспортную безопасность, — отметила пресс-секретарь Аркадия Дворковича.

Сейчас Росавиация при проверках авиакомпаний прежде всего смотрит на финансовую и статистическую отчетности, рассказал директор центра ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

— При проверках авиакомпаний смотрят пороговые значения по финансовой отчетности, на основании которых принимают решения, — отметил он.

Росавиация может быть включена в перечень ведомств, участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора, в течение месяца, сообщил «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Брагин.

— Нужно будет утвердить соответствующие документы о включении Росавиации в список ведомств, которые реализуют программу по реформе контроля и надзора. Эти формальные процедуры займут около месяца, — отметил Александр Брагин.

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов сомневается, что новый метод работы Росавиации принесет существенные плоды.

— В теории риск-ориентированный подход позволяет осуществлять избирательное и адресное воздействие на контролируемые объекты, что, по идее, должно приводить к повышению эффективности контроля. Но на практике основная сложность состоит в том, что критерии отнесения авиакомпании к той или иной группе риска всё равно будут достаточно субъективными, — отметил он.

Сейчас в реформе контроля и надзора принимают участие 12 надзорных ведомств из 44.