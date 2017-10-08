Авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила активную фазу перевозок пассажиров, до 28 октября пассажиров с билетами данной авиакомпании будут сажать на свободные места в самолетах других авиакомпаний, сообщается в воскресенье на сайте Минтранса России.

Уточняется, что 7 октября «ВИМ-Авиа» выполнила восемь рейсов и перевезла 839 человек из Римини и Брюсселя в Москву, а также из Москвы в Магадан и Сиань. На завтра у авиакомпании запланировано еще шесть рейсов. Некоторые рейсы (в основном в города Дальнего Востока) будут осуществляться до 15 октября.

Также ведомство договорилось с другими авиакомпаниями, которые будут принимать на свободные места пассажиров «ВИМ-Авиа» до 28 октября. Кроме того, в Москву вернулись члены экипажей, застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии.

С 7 октября российские туроператоры прекращают сотрудничество с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая приостановила деятельность из-за долгов.