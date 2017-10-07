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Туроператоры России прекращают сотрудничество с «ВИМ-Авиа» с 7 октября

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Фото: Global Look Press
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С 7 октября российские туроператоры прекращают сотрудничество с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая приостановила деятельность из-за долгов. Невыполненные рейсы перевозчика будут осуществляться другими авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что с 28 сентября по 5 октября бортами «ВИМ-Авиа» и силами туроператоров с курортов были вывезены около 24 тыс. туристов. Оставшихся 7,3 тыс. россиян перевезут до 28 октября другие авиакомпании.

Представители туроператоров рассказали о перспективах работы без «ВИМ-Авиа».

«Зимой дефицита авиаперевозки без «ВИМ-Авиа» не будет, летом посмотрим. Что касается цен, их корректирует рынок. Если спрос превысит предложение — цены, конечно, пойдут вверх. Но факторов изменения стоимости авиабилетов очень много — это и цена на топливо, и многое другое», — приводит Интерфакс слова гендиректора НТК «Интурист» Виктора Тополкараева.

Компания «ВИМ-Авиа» 25 сентября сообщила о прекращении всех чартерных полетов из-за долгов и нехватки оборотных средств. Задолженность перевозчика, по оценкам Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что часть маршрутов «ВИМ-Авиа» закрывается и передается другим перевозчикам в связи с низкой загрузкой рейсов на этих направлениях.

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