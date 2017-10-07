Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Китай и Италию

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 7 октября завершает программу перевозок пассажиров в Китай и Италию. В этот день запланированы 8 рейсов «ВИМ-Авиа». Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба с участием руководителя Росавиации Александра Нерадько.

«7 октября «ВИМ-Авиа» завершит программу перевозок пассажиров в города Китая, а также в Римини. Всего планируется осуществить восемь рейсов, в том числе шесть чартерных и два регулярных», –– цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

За 6 октября авиакомпания осуществила шесть рейсов, перевезя 643 пассажира.

План по перевозкам выполнен полностью.

Ранее министр транспорта Максим Соколов поручил контролировать процесс вывоза сотрудников «ВИМ-Авиа» из Куала-Лумпур, Малайзии и Саудовской Аравии, которые там остались из-за того, что перевозчик перестал оплачивать их проживание. Также поручено обеспечить их зарплатой.

Компания «ВИМ-Авиа» 25 сентября сообщила о прекращении всех чартерных полетов из-за долгов и нехватки оборотных средств. Задолженность перевозчика, по оценкам Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что также с 7 октября российские туроператоры прекращают сотрудничать с авиакомпанией. Невыполненные рейсы «ВИМ-Авиа» будут осуществляться другими перевозчиками.