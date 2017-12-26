Очереди в московских аэропортах станут меньше

Шереметьево откроет новый терминал В и межтерминальный подземный переход уже в марте–апреле следующего года, заявил «Известиям» официальный представитель аэропорта. Ранее планировалось ввести эти объекты в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу. Перенос сроков не случаен. Это позволит Шереметьево на два-три месяца опередить своего главного конкурента — аэропорт Домодедово, который запустит аэровокзальный комплекс T2 непосредственно к началу ЧМ-2018. Новые площади — серьезный аргумент в борьбе воздушных гаваней за пассажиропоток и авиакомпании. Два аэропорта соревнуются за право обслуживать самолеты таких крупных перевозчиков, как «Россия» и Emirates Airlines.

Новый терминал В в Шереметьево рассчитан на 20 млн пассажиров в год, он позволит увеличить общую пропускную способность аэропорта до 58 млн человек в год. Расширение аэровокзального комплекса позволит равномерно распределить нагрузки. Обслуживание пассажиров внутренних воздушных линий будет переведено в новый терминал, скорость прохождения предполетных формальностей заметно увеличится.

Две части аэропорта соединит межтерминальный переход, впервые в мире проложенный под действующими взлетно-посадочными полосами. С его помощью время в пути между Северным и Южным терминальным комплексом сократится до пяти минут.

В Домодедово непосредственно перед стартом чемпионата мира 2018 года будет введен в эксплуатацию пассажирский терминал Т2. При этом проектная пропускная способность аэропорта вырастет до 45 млн пассажиров в год. Здесь появятся 100 дополнительных регистрационных стоек, будут установлены 40 новых киосков саморегистрации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Домодедово. Новые площади позволят расширить зоны досмотра и пограничного контроля. Аэропорт планирует автоматизировать выходы на посадку — пассажиру будет достаточно приложить к сканеру напечатанный талон или QR-код на экране мобильного устройства.

Конкуренция резко обострится

Три основных московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в этом году в сумме обслужат около 90 млн человек (Шереметьево — более 40 млн пассажиров, Домодедово — примерно 30 млн, Внуково — около 15 млн, при возможности принимать 22 млн человек в год). После сдачи новых терминалов в Шереметьево и Домодедово суммарная пропускная способность столичных аэропортов составит около 120 млн пассажиров в год. Однако, по прогнозам заместителя председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Ильи Зотова, реальный пассажиропоток в Московском авиаузле в следующем году составит около 100 млн человек. В такой ситуации конкуренция между аэропортами значительно обострится.

— В 2018–2019 годах мы войдем в острую фазу, когда аэропорты закончат возводить новые, еще более современные терминалы и взлетно-посадочные полосы, — рассказал «Известиям» президент компании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. — Все эти изменения приведут к быстрому увеличению аэропортовых емкостей. Но, на наш взгляд, скачкообразного роста пассажиропотока не произойдет, поэтому конкуренция будет разворачиваться вокруг имеющихся потоков.

Директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что аэропорты МАУ неизбежно вступят в схватку за авиакомпании. Апогей противостояния придется на вторую половину 2018 года, после завершения чемпионата мира по футболу.

Битва за «Россию»

Главная интрига в МАУ будет развиваться вокруг возможного перехода авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») из Внуково в Шереметьево, считает Олег Пантелеев. В 2017 году авиакомпания перевезет свыше 11 млн человек. Поэтому, получив в свой пул «Россию», Шереметьево сможет резко увеличить пассажиропоток, став безусловным лидером рынка.

— Если переход произойдет, то в ближайшее десятилетие этот аэропорт станет недосягаемым для ближайших конкурентов, — считает Олег Пантелеев.

В пресс-службе Шереметьево «Известиям» сказали, что не располагают информацией о ведущихся переговорах. Тактика переманивания нередко подразумевает конфиденциальность. Хотя далеко не все скрывают, что получают заманчивые предложения. Так, официальный представитель авиакомпании «Нордавиа», базирующейся в Домодедово, рассказал «Известиям», что некоторое время назад они получали предложение перейти в Шереметьево.

Ранее «Известия» писали, что Emirates Airlines (ОАЭ), возглавлявшая в 2016 году рейтинг лучших авиакомпаний мира World Airline Awards, после 14 лет сотрудничества с Домодедово задумалась о смене аэропорта. Перевозчики из стран Персидского залива в случае перехода в Шереметьево расширят географию полетов, что даст пассажирам дополнительные возможности по стыковке рейсов.

В борьбе за авиакомпании у Шереметьево будет серьезный козырь — аэропорт первым введет в строй пассажирский терминал. В дальнейшем привлекательность Шереметьево для перевозчиков будет зависеть от сроков ввода в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы и закрытия на ремонт одной из двух существующих. Но это случится уже в следующем десятилетии.

По мнению Олега Пантелеева, для Домодедово сильным ударом стало прекращение полетов обанкротившейся нынешней осенью «ВИМ-Авиа». Это был единственный перевозчик в этом аэропорту, располагающий дальнемагистральным флотом для полетов на Дальний Восток. У Шереметьево такие перевозчики есть. Домодедово, по словам эксперта, теперь активно ищет замену «ВИМ-Авиа». В частности, была попытка переманить авиакомпанию «Северный ветер», имеющую дальнемагистральные самолеты. Но аэропорту Шереметьево, где базируется перевозчик, удалось пресечь «попытку к бегству». В авиакомпании «Северный ветер» воздержались от комментариев.

Внуково — единственный московский аэропорт, где пропускная способность выше пассажиропотока. Ему будет достаточно удержать уже завоеванные позиции. Но это будет сложная задача. Особенно с учетом того, что авиакомпания «Россия» может принять решение «перелететь» в Шереметьево, базовый аэропорт ее материнской корпорации — «Аэрофлота».

— Мы развиваемся как за счет роста перевозок и маршрутной сети базовых авиакомпаний, таких как «Россия», Utair, «Победа», Turkish Airlines, так и благодаря вновь пришедшим перевозчикам, многие из которых ранее не летали в Московский авиаузел, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Внуково.

Директор по продажам Lufthansa Group в России Дирк Гроссман не исключает, что эта компания может сменить аэропорт.

— У нас уже был опыт работы практически со всеми игроками этого рынка — Шереметьево, Внуково, Домодедово, — рассказал «Известиям» Дирк Гросссман. — Мы внимательно следим за качеством предоставляемых услуг и предпочтениями наших пассажиров, руководствуясь ими в принятии решений. Конкуренция — это всегда хорошо как для авиакомпаний, так и для пассажиров.

Цены и скорость

— В выигрыше в первую очередь будут пассажиры, — рассказал «Известиям» Илья Зотов. — В столичные аэропорты могут прийти европейские компании-лоукостеры, для которых важна скорость оборота воздушных судов.

В этом отношении возможности Московского авиаузла возрастут. Например, в Домодедово заработает единая пит-система, которая в три раза ускорит обслуживание воздушных судов. С ее помощью самолеты во время стоянки подключают к электроснабжению, вентиляции, канализации, питьевому и техническому водопроводу.

Появление лоукостеров расширит список городов, куда будут летать самолеты из российской столицы. Но главный итог — снизится цена авиабилетов на отдельных направлениях, считает Илья Зотов. Кроме того, исчезнут очереди на входах в терминалы, перед регистрационными стойками и в зонах прохождения погранконтроля.