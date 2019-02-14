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Airbus объявила о прекращении поставок самолетов A380 с 2021 года

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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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Концерн Airbus с 2021 прекратит производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на сайте корпорации.

Причиной такого решения стало сокращение портфеля заказов этих самолетов арабской авиакомпанией Emirates. По новому договору компания намерена приобрести 123 таких лайнера вместо 162.

По словам директора Airbus Томаса Эндерсa, в связи с этим у концерна нет оснований для поддержания производства, несмотря на «усилия по продажам с другими авиакомпаниями в последние годы».

В компании добавили, что в ближайшие два года Emirates получит еще 14 лайнеров A380. При этом в Airbus заверили, что будут оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов.

Вместе с тем отмечается, что Emirates заказала у Airbus 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900. Стоимость сделки составляет $21,4 млрд.

Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость составляет 853 человека.

В июле прошлого года Airbus продемонстрировала первый полет нового грузового самолета Beluga XL.

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