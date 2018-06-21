Audi и Airbus объявили о разработке летающего такси

Разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility начали Audi и Airbus, сообщил пресс-центр немецкого автопроизводителя.

Правительство ФРГ уже подписало протокол о намерении создать систему мобильности в условиях мегаполиса в пригороде Ингольштадта, являющегося родиной для Audi.

Министр транспорта Андреас Шойер выразил уверенность, что автономные и смешанные виды транспорта обеспечивают «новое измерение мобильности» и создают «огромную возможность» для компаний, изучающих технологию летательных аппаратов.

Как пишет EnGadget, разрабатываемый летающий аппарат получил название Pop.Up.

Как следует из концепции разработки, пассажиры передвигаются в городской среде в капсуле, размещенной на платформе с колесиками. Если она попадает в автомобильный затор, то капсула подключается к летающему аппарату — она по воздуху доставляет пассажиров к месту их следования.

В начале июня стартап сооснователя Google представил одноместный летательный аппарат.