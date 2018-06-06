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Стартап сооснователя Google представил одноместный летательный аппарат

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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Стартап Kitty Hawk, созданный соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, продемонстрировал общественности прототип персонального флаера. Летательный аппарат способен перевозить одного человека, его назвали Kitty Hawk Flyer.

На сайте проекта в среду, 6 июня, появились материалы о летательном аппарате. Видео летных испытаний продукта Kitty Hawk опубликовано на YouTube.

Из характеристик следует, что пока аппарат может летать на протяжении 20 минут, высота полета составляет до 3 м, а скорость — до 32 км/ч. Местом его посадки является вода.

В марте этого года в Новой Зеландии прошли испытания беспилотных летающих такси Cora, их также представила компания Kitty Hawk.

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