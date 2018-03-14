Такси-дрон протестировали в Новой Зеландии

В Новой Зеландии прошли испытания беспилотных летающих автомобилей. Изобретение под названием Cora представила компания соучредителя Google Ларри Пейджа Kitty Hawk.

Машина, оборудованная 12 винтами, работает на электрической тяге и является экологически чистым видом транспорта. Она способна развивать скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту до 900 м.

В салоне автомобиля могут поместиться два человека. Без подзарядки машина может пролететь 100 км, передает телеканал «360».