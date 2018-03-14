Росавиация подготовила меры защиты аэропортов от беспилотников

Росавиация подготовила меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников.

Как рассказал «Известиям» глава Росавиации Александр Нерадько, беспилотные летальные аппараты (БЛА), проникших в контролируемые зоны аэродромов, будут принудительно приземлять.

«Этими функциями, возможно, будут наделены специальные службы аэропортов. Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта», — сказал Нерадько.

Сейчас на аэродромах РФ нет специальных подразделений для защиты от несанкционированных полетов дронов.

Подробнее — в материале «Известий»:

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