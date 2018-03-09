Прямой эфир

Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма

0
Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский разведывательный беспилотник провел разведку около Донбасса и близ Крыма в пятницу, 9 марта. Дрон RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 вылетел с базы США Сигонелла в Сицилии, сообщается в Twitter сервиса слежения за полетами авиации CivMilA.

Беспилотник сначала пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а затем несколько часов летал у берегов Крыма, передает «РИА Новости». Высота полета стратегического беспилотника-разведчика была около 16 км.

В районе Севастополя беспилотник подлетел на расстояние 30 километров от российской границы, уточняет НСН. Дрон также пролетал со стороны Украины около границ Ростовской, Воронежской и Белгородской областей.

Накануне американские и британские разведывательные самолеты провели очередной многочасовой полет вблизи границ России на Балтике и в Черном море. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет ВВС США провел очередную разведку у западной границы РФ
Разведка Норвегии обвинила ВКС РФ в отработке ударов по королевству

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017