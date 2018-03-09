Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма

Американский разведывательный беспилотник провел разведку около Донбасса и близ Крыма в пятницу, 9 марта. Дрон RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 вылетел с базы США Сигонелла в Сицилии, сообщается в Twitter сервиса слежения за полетами авиации CivMilA.

Беспилотник сначала пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а затем несколько часов летал у берегов Крыма, передает «РИА Новости». Высота полета стратегического беспилотника-разведчика была около 16 км.

В районе Севастополя беспилотник подлетел на расстояние 30 километров от российской границы, уточняет НСН. Дрон также пролетал со стороны Украины около границ Ростовской, Воронежской и Белгородской областей.

Накануне американские и британские разведывательные самолеты провели очередной многочасовой полет вблизи границ России на Балтике и в Черном море.