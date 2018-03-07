Самолет ВВС США провел очередную разведку у западной границы РФ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Сообщается, что американский самолет, вылетевший с британской авиабазы Милденхолл, долго курсировал вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он совершил несколько пролетов вдоль Ленинградской и Псковской областей.

Этот же самолет 4 марта пролетел в воздушном пространстве Эстонии вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Позже это же воздушное судно совершило в воздушном пространстве Польши разведполет вдоль южной границы Калининградской области.

Министерство обороны РФ 2 марта сообщило, что за неделю у воздушных границ России вели разведку 22 летательных аппарата. Российские самолеты совершили пять вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.