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Самолет ВВС США провел очередную разведку у западной границы РФ

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. 

Сообщается, что американский самолет, вылетевший с британской авиабазы Милденхолл, долго курсировал вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он совершил несколько пролетов вдоль Ленинградской и Псковской областей.

Этот же самолет 4 марта пролетел в воздушном пространстве Эстонии вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Позже это же воздушное судно совершило в воздушном пространстве Польши разведполет вдоль южной границы Калининградской области.

Министерство обороны РФ 2 марта сообщило, что за неделю у воздушных границ России вели разведку 22 летательных аппарата. Российские самолеты совершили пять вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.

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