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Самолет-разведчик ВВС США засекли у западной границы России

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Фото: youtube.com
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Самолет-разведчик был замечен у западной границы России в Калининградской области. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 вылетел с военной авиационной базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании и облетел вокруг Калининградской области.

Воздушного пространства Российской Федерации самолет при этом не нарушал, уточняет РЕН ТВ. Ранее в небе над нейтральными водами Балтийского моря был замечен самолет того же типа.

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