Самолет-разведчик ВМС США провел полет у Черноморского побережья РФ

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США осуществил в понедельник очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет приблизился к морским границам России около 12:00 мск. При подлете к побережью он снизился до отметки в 7,1 тыс. м над уровнем земли.

Сделав несколько пролетов вдоль побережья Крыма с южной стороны, на протяжении длительного времени разведчик кружил между Новороссийском и Анапой.

Сообщается, что воздушное судно поднялось с находящейся на греческом острове Крит авиабазы Суда-бэй, сообщает телеканал «360».

Лайнер EP-3E Aries II, оснащенный современной аппаратурой радиотехнической разведки, способен на больших расстояниях перехватывать радиоэлектронные излучения.

Накануне два военных самолета США совершили разведполеты вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России, а также около российских регионов, которые граничат с Донбассом.