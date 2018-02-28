Экипаж самолета ВМС США замерз во время полета на высоте 7 км

Экипаж самолета ВМС США ЕА-18G Glowler во время полета на высоте более 7 км подвергся сильнейшему обморожению. Об этом сообщает Defense News.

Инцидент произошел в 90 км от Сиэтла на высоте 7,6 км. Воздушное судно направлялось на базу Чайна-Лейк в Калифорнии с базы Уидби-Айленг в штате Вашингтон, когда в самолете произошел сбой системы регулирования температуры.

В результате происшествия температура воздуха в кабине упала до –30 градусов. Пространство в самолете заполнил туман, а приборная доска покрылась слоем льда. Инженер и пилот, находившиеся в самолете, временно потеряли видимость вне самолета и не могли отслеживать показания компаса и датчиков, сообщает «РИА Новости».

Из-за происшествия экипаж не смог достичь места назначения и вынужден был вернуться в Уидби-Айленд. Курс летчики сверяли с диспетчерами по «умным» часам. Прибыв на базу, инженер и пилот были осмотрены медиками, у них зафиксированы признаки обморожения.

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