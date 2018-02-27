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Самолет с горящим двигателем экстренно сел в США

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Фото: Global Look Press/Aleksey Bychkov
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Самолет авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт вылета, где совершил аварийную посадку. Причиной случившегося стал загоревшийся двигатель, сообщает этом сообщает телеканал ABC News.

В момент инцидента в лайнере находились 115 человек, в том числе члены экипажа. В связи со случившимся пассажиры были пересажены на другой самолет, который успешно доставил их в пункт назначения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Астрахань, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пожилой пассажирки на борту.  

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